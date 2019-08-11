صدمة لكهربا في البرتغال

تأكد غياب اللاعب المصري محمود عبد المنعم كهربا عن مواجهة فريقه أفيس أمام بوافيستا المقرر إقامتها اليوم، الأحد، في الجولة الأولى من بطولة الدوري البرتغالي لكرة القدم.
ووفقا لصحيفة "أبولا" البرتغالية فإن كهربا خرجمن قائمة أفيس وتم استبعاده من جانب المدير الفني أوجوستو إيناسيو بسبب عدم وصول البطاقة الدولية الخاصة به.
كان كهربا رحل عن الزمالك بسبب رفض مجلسإدارة القلعة البيضاء لتعديل عقده وزيادة راتبه. ويرى مجلس الزمالك بأن كهربا عقده ممتد مع الفريق في ظل توثيقه باتحاد الكرة المصري، في حين لجأ اللاعب وناديه البرتغالي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على بطاقة دولية مؤقتة تُمكنه من اللعب الفترة المقبلة.
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