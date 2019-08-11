موقف إنساني رائع لمحمد صلاح مع أحد مشجعي ليفربول

أبرزت الصحف والمواقع الإنجليزية الموقف الإنساني لمحمد صلاح تجاه أحد الأطفال من مشجعي فريق ليفربول والذي تعرض للإصابة في أنفه أثناء محاولته اللحاق بسيارة النجم المصري.
وكان لويس فاولر قد اصطدم بمصباح في الطريق أثناء محاولته اللحاق بسيارة صلاح لالتقاطصورة تذكارية معه رفقة شقيقه.
وحرص النجم المصري علي العودة بسيارته مرة أخري بعد أن لاحظ سقوط الطفل للاطمئنان عليه بعد إصابته في أنفه، كما التقط معه صورة تذكارية.
وتوجه جو كوبر والد زوجة الطفل المصاب بالشكر لمحمد صلاح ووجه إليه رسالة عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "شكرا لك علي عودتك للاطمئنان علي أبنائي بعد أن أصاب لويس نفسه أثناء محاولة اللحاق بك .. أنه يحبك كثيرا، وقد ذهب كل الألم بعد عودتك واحتضانك له .. أنت رجل حقيقي".
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