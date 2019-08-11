تعرف على موعد مباراة نيوكاسل وآرسنال في الدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة

تتوجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية اليوم إلي ملعب سانت جيمس بارك لمتابعة المواجهة النارية التي تجمع نيوكاسل وآرسنال ضمن منافسات أولي جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.
موعد مباراة نيوكاسل وآرسنال بالدوري الإنجليزي
تنطلق مباراة نيوكاسل وآرسنال في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الرابعةمساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل وآرسنال بالدوري الإنجليزي
تنقل مباراة نيوكاسل وآرسنال حصريا عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بصوت المعلق الرياضي خالد الحدي.
ويسعى الجانرز بقيادة أوناى إيمرى للمنافسة على لقب الدورىبعد التدعيمات القوية التى قام بها خلال سوق الانتقالات الصيفى، بعدما ضم نيكولاس بيبى ودانى سيبايوس، ودافيد لويز، وكيران تييرنى، ليجعل الفريق ينافس بشكل قوى على جميع البطولات والدورى الأوروبى، بعد حصده المركز الخامس الموسم الماضى برصيد 70 نقطة.
وفي ذات الإطار يستضيف فريق ليستر سيتى نظيره وولفرهامتون فى نفس التوقيت على ملعب كينج باور معقل ليستر في أولي مباريات افلريقين بالبريمييرليج.
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