تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بالدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة

تستأنف اليوم الأحد مباريات الدورى الإنجليزى الممتاز، حيث يحل فريق تشيلسى ضيفا ثقيلا على مانشستر يونايتد، مساء اليوم على ملعب «أولد ترافورد»، ضمن الجولة الافتتاحية للبريميرليج.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

تنقل مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بالدوري الإنجليزي حصريا عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

يدخل مانشستر يونايتد المباراة بقيادة النرويجى أولى جونار سولشاير المدير الفنى للفريق طامعا فى الثلاث نقاط الأولى، والمنافسة على اللقب ومقعد بدورى أبطال أوروبا، بعدما أنهى مانشستر يونايتد الموسم فى المركز السادس برصيد 66 نقطة.

يسعى الشياطين الحمر لتعويض الموسم الماضى، بعد نتائج مخيبة لآمال جماهير الفريق مع جوزيه مورينيو، وتحسنها نسبيا مع قدوم سولشاير لكن اليونايتد فشل فى الوجود بالمربع الذهبى.

ونجح اليونايتد فى إبرام 3 صفقات خلال الميركاتو الصيفى حيث رحل دانيال جيمس من سوانزى سيتى،

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أرون وان بيساكا مدافع كريستال بالاس بصفقة قياسية مقابل 55 مليون جنيه إسترلينى، وهارى ماجواير مدافع ليستر سيتى مقابل 80 مليون جنيه إسترلينى، الذى أصبح أغلى مدافع فى العالم متخطياً فيرجيل فإن دايك الذى رحل إلى ليفربول مقابل 75 مليون جنيه إسترلينى من ساوثهامبتون.

وقال سولشاير إنه سعيد بالتعاقدات التى قام بها النادى، كما أكد استعداد فريقه لمواجهة تشيلسى، قائلاً: «سعيد جداً باللاعبين الثلاثة الذين تعاقدنا معهم ونتطلع لبداية الموسم، وسيشارك هارى ماجواير أساسيا فى مباراة الأحد، أشعر براحة كبيرة الآن بعد غلق سوق الانتقالات، لقد انتهى كل شىء الآن».

وعن مواجهة فرانك لامبارد كمدرب لتشيلسى قال: «من حظى أنه لا يلعب، لو يلعب حالياً فقد كان سيسجل هدفاً ضدنا، مواجهته لا تختلف عن مواجهة أى مدرب آخر، فنحن لم نعد لاعبين، نحن مدربون اليوم».

علي الجانب الآخر قال لامبارد عن مباراته الأولى لتشيلسى كمدرب: «أحب التحديات، الجميع

أخرجنا من ترشيحات التوب فور، لذلك أنا متحمس».

ورغم الموسم الصعب الذى يمر به البلوز بسبب حرمانه من التدعيمات لفترتى انتقالات ورحيل أبرز اللاعبين إيدين هازارد وديفيد لويز، إلا أنه استعد بشكل جيد للموسم الجديد، آملاً فى تحقيق المفاجأة بالدخول فى المنافسة أو على أقل تقدير الحفاظ على المركز الثالث الذى حققه فى الموسم الماضى.

وكانت آخر مباريات تشيلسى أمام فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألمانى، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، وخاض البلوز بعد حصد لقب الدورى الأوروبى خمس مباريات ودية، تعادل مع فريق بوهيميان الأيرلندى، ثم فاز فى المباراة الثانية على باتريك أثليتيك برباعية دون رد، وفاز أيضاً على برشلونة، وفى اللقاء الرابع تغلب على ريدينج بنتيجة (4-3)، ثم اكتسح سالزبورج بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

وينتظر أن يعتمد سولشاير على طريقة لعب 4-3-3، بتشكيل مكون من: دافيد دى خيا فى حراسة المرمى، ورباعى الدفاع: لوك شاو، فيل جونز، فيكتور لينديلوف، آرون وان بيساكا، وفى الوسط بول بوجبا، نيمانيا ماتيتش، تاهيث تشونج، وفى الهجوم أنتونى مارسيال، ماركوس راشفورد، جيسى لينجارد.

التشكيل المتوقع لتشيلسي

وينتظر أن يعتمد المدرب الإنجليزى بطريقة 4-3-3، بتشكيل مكون من: كيبا أريزبالاجا فى حراسة المرمى، وفى خط الدفاع إيمرسون، أندرياس بوتكر كريستنسن، زوما، سيزار آزبيليكويتا، وفى خط الوسط ماسون مونت، جورجينهو، ماتيو كوفاسيتش، وفى الهجوم كريستيان بوليسيتش، ويليان، بيدرو.