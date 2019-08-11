منتخب الشباب يخوض وديتين مع فرق الممتاز بدلًا من السودان

استقر الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، على خوض وديتين مع فريقين من الدوري الممتاز خلال شهر سبتمبر المقبل. الدوري الممتاز خلال شهر سبتمبر المقبل. وتلقى الجهاز الفني اعتذارًا من السودان عن عدم خوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الشهر المقبل، مما اضطر الجهاز الفني للتفكير في فرق الدوري الممتاز.

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