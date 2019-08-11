صالح جمعة يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام اطلع برة

استقر الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي تشكيل فريقه الأساسي الذي يواجه اطلع برة في التاسعة مساء اليوم علي ملعب ستاد برج العرب ضمن منافسات الدور التمهيدي

لدوري ابطال افريقيا .

ومن المتوقع ان يعتمد لاسارتي علي تشكيل يضم كل من :

الحارس على لطفى «محمد الشناوى» وأمامه الرباعى محمود متولى ورامى ربيعة ومحمد

هانى والتونسى على معلول للدفاع وحمدى فتحى وعمرو السولية وصالح جمعة «وليد سليمان» للوسط ورمضان صبحى وحسين الشحات ووليد أزارو للهجوم.

ويحتفظ لاسارتى ببعض الأوراق الرابحة مثل قفشة وأجاى وجيرالدو وديانج وأحمد فتحى وحسام عاشور من أجل قلب موازين المباراة وفقا للظروف التى سيواجهها الأهلى.