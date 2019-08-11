سمير عثمان يحصل على 25 ألف جنيه راتبًا شهريًا نظير رئاسة لجنة الحكام

يحصل سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام الجديد، على راتب شهري قيمته 25 ألف جنيه، نظير رئاسته للجنة.

وأعلن اتحاد الكرة تعيين سمير عثمان رئيسًا للجنة خلفًا لعصام عبد الفتاح، واتفق مسئولو الجبلاية مع سمير عثمان على ترك عمله في قناة الأهلي. جنيه، نظير رئاسته للجنة.وأعلن اتحاد الكرة تعيين سمير عثمان رئيسًا للجنة خلفًا لعصام عبد الفتاح، واتفق مسئولو الجبلاية مع سمير عثمان على ترك عمله في قناة الأهلي.

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