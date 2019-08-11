اونلاين | NOW HD.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي بث مباشر كورة ستار KORA STAR رابط بي إن سبورتس BEIN SPORTS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر NOW HD.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي بث مباشر كورة ستار KORA STAR رابط بي إن سبورتس BEIN SPORTS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الإثارة والمتعة سيكونوا عنوان المواجهة النارية بين مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم الأحد 11-8-2019، في قمة مباريات الجولة الأولي من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، حيث يتطلع الفريقين الكبيرين لتحقيق بداية مطمئنة لمشوارهما بالبطولة المحلية هذا الموسم، بعد فشلهما في المنافسة علي اللقب الموسم الماضي، شاهد بث مباشر مباراة تشيلسي × مان يونايتد KORA LIVE.

وتدور أحداث المواجهة المثيرة بين (CHELSEA VS MAN UNITED)، في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على أرضية ملعب (أولد ترافورد)، معقل الشياطين الحمراء، شاهد بث مباشر KORA STAR لمباراة تشيلسي اليوم بدون تقطيع LIVE، شاهد مباريات البريميرليج علي يلاشوت بلس.

التشكيلة المتوقعة لمباراة مانشستر يونايتد × تشيلسي في الدوري الإنجليزي:

تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى : دى خيا

خط الدفاع : شاو، سمالينج، ماجواير، وان بيساكا

خط الوسط : ماتيتش، أنجرياس، ميكتوميناى

Advertisements

خط الهجوم : ماتا، راشفورد، مارسيال

تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى : كيبا

خط الدفاع :أزبليمويتا، زوما، كريستنسين، بالميري

خط الوسط :"جورجينيو، كوفاستش

خط الوسط المهاجم : بيدرو، مونت، بوليسيتش

خط الهجوم :إبراهام

وستذاع مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بشكل حصري عبر البث التليفزيوني لقنوات BEIN SPORTS HD 2، بتعليق عربي مميز وبجودة فائقة، كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الجولة الأولي من البريميرليج كورة أونلاين TV من خلال روابط البث KORA STAR المتوفرة عبر موقعنا الخليج 365 الرياضي حرصًا علي وصول المتعة لجميع عشاق الساحرة المستديرة.