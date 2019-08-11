رياضة | مفاجأة مدوية.. لاسارتي مهدد بالرحيل عن الأهلي في هذه الحالة !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية.. لاسارتي مهدد بالرحيل عن الأهلي في هذه الحالة ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، محض انتقادات من جماهير القلعة الحمراء، حتى عقب التتويج بدرع الدوري الممتاز.

وترى جماهير الأهلي أن لاسارتي ليس على قدر أحلام وطموحات المارد الأحمر، خاصة في ظل رغبة الجماهير في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا والغائب عن خزائن الفريق منذ 6 مواسم.

وستكون مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر والمقرر لها السبت المقبل فاصلة في مشوار لاسارتي مع الشياطين الحمر.

ففي حالة خروج الأهلي من الكأس سيكون مصير لاسارتي الإقالة، والتعاقد مع مدير فني جديد والاستجابة للجماهير، بعدما رفضت الإدارة في الوقت الماضي رحيل لاسارتي وتمسكت ببقائه.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب، في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.