رياضة | راتب خيالي من ريال مدريد لضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راتب خيالي من ريال مدريد لضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد يخطط لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وسط ترقب كبير من برشلونة.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن نيمار يسعى للرحيل عن PSG والعودة إلى برشلونة لكن تدخل ريال مدريد في الصفقة أثار الجدل بشأن مستقبل النجم البرازيلي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قدم عرضًا سوبر لنيمار، حيث سيحصل النجم البرازيلي على راتب قدره 40 مليون يورو خاليًا من الضرائب.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من ذلك فإن نيمار ينتظر تقدم برشلونة بعرض، حيث يسعى للعودة للبلوجرانا.