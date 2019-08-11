رياضة | في عيد الأضحي.. أشهر 5 نكسات لمنتخب مصر في "الأعياد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عيد الأضحي.. أشهر 5 نكسات لمنتخب مصر في "الأعياد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتاد منتخب مصر "العكننة" علي الجماهير خلال الأعياد والمناسبات المختلفة، حيث تلقي منتخب الفراعنة العديد من الهزائم المدوية خلال احتفال المصريين بالأعياد في السنوات الماضية، مما أصابت الجمهور بالحزن والصدمة وخيبة الأمل.

وتزامنًا مع احتفال الشعب المصري بـ"عيد الأضحى" يستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز هزائم وإخفاقات منتخب مصر في "الأعياد":-

- هزيمة قاسية أمام الدنمارك:

بداية سلسلة هزائم المنتخب المصري في الأعياد كانت في عيد الأضحى أمام منتخب الدنمارك وخسر بنتيجة 4-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في 12 فبراير 2003 الموافق ثاني أيام العيد، وسجل هدف مصر الوحيد، الصقر "أحمد حسن".

- وداع أمم أفريقيا 2004 :

ودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2004 وذلك بعد التعادل مع الكاميرون سلبيًا في اللقاء الذي جمعهما ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وكان يحتاج الفراعنة للفوز في اللقاء من أجل التأهل للدور التالي بالبطولة.

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- فضيحة كوماسي:

في أولي أيام عيد الأضحى المبارك عام 2013 تلقي المنتخب الوطني هزيمة مذلة أمام منتخب غانا بنتيجة 6/1 في المباراة التي جمعتهما في العاصمة الغانية "كوماسي" في ذهاب الجولة الفاصلة من التصفيات المؤهلة إلي بطولة كأس العالم 2014 التي أقيمت في البرازيل ، وهي الهزيمة التي قضت على حلم المصريين في التأهل للمونديال.

- تعثر أمام أوغندا:

- تلقي المنتخب الوطني بقيادة المدرب الأرجنتيني "هيكتور كوبر" هزيمة مفاجئة أمام نظيره أوغندا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن فعاليات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلي بطولة كأس العالم الأخيرة "روسيا 2018" ،وجاءت المباراة تزامنًا مع احتفال المصريين بعيد الأضحى عام 2017.

- هزيمة مونديالية:

في أول أيام عيد الفطر المبارك بالعام الجاري 2018 خسر منتخب مصر أمام منتخب أوروجواي بهدف دون رد في أولي مباريات منتخب الفراعنة ببطولة كأس العالم في روسيا، وجاء هدف المنتخب الأورواجوياني في الدقيقة 89 عبر اللاعب "خوسيه خيمينيز".