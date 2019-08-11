رياضة | صلاح يتصدر قائمة المرشحين للحذاء الذهبي للبريمير ليج في الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح يتصدر قائمة المرشحين للحذاء الذهبي للبريمير ليج في الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول قائمة المرشحين لحصد جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد (2019-2020) وفقاً لاستفتاء للمشجعين.

Advertisements

وتوقع 26% من زوار صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن يحصد صلاح الجائزة، بينما تقاسم كل من بيير إمريك أوباميانج وهاري كين وسيرجيو أجويرو ورحيم ستيرلنج بقية الأصوات بعد مشاركة حوالي 33 ألف شخصًا.

يذكر أن صلاح (27 عاما) يسعى للفوز بالحذاء الذهبي للمرة الثالثة على التوالي بعد حصد آخر نسختين بتسجيل 32 هدفًا في موسم (2017-18) و22 هدفًا في الموسم الماضي (2018-19).