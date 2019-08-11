رياضة | حيرة في ريال مدريد بسبب نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حيرة في ريال مدريد بسبب نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن هناك حيرة بين مسئولي ريال مدريد بشأن ضم نيمار نجم باريس سان جيرمان بديلا لبول بوجبا نجم مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ريال مدريد أنفق في الميركاتو الصيفي 303 ملايين يورو على الصفقات حتى الآن وهناك حيرة بين مسئولي الملكي لتدعيم خط الوسط والتعاقد مع نيمار.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يرغب في ضم بوجبا نجم مانشستر يونايتد وحدد المدير الفني الفرنسي الثنائي كريستيان إريكسن نجم توتنهام ودوني فان دي بيك نجم آياكس بديلين له.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال حدد نيمار كخيار أول في الميركاتو الحالي لأن التعاقد مع النجم البرازيلي يعتبر بمثابة حلم قديم له منذ عام 2013.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى وجود اقتراح منذ شهر من الوكيل بيني زهافي يفيد بانتقال نيمار إلى ريال مدريد مقابل رحيل جاريث بيل إلى PSG بالإضافة إلى 90 مليون يورو.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن نيمار يفضل اللعب في نفس مكان الثنائي إيدين هازارد وفينيسيوس جونيور وأن ريال مدريد يدرك أن خطوة ضم نيمار ستؤثر على برشلونة لكن الملكي لن يتبع استراتيجية مجنونة للتعاقد مع نيمار هذا الصيف.