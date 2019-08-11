المقاصة يدخل معسكر مغلق بعد العيد...

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جدة - عمرو شويل بعد قضاء أجازة عيد الاضحى يدخل الفريق الكروى لمصر المقاصة معسكرا مغلقا يتخلله عدد من المباريات الودية فى إطار استعدادات الفريق الفيومى لمواجهته المرتقبة أمام الزمالك يوم 28 أغسطس الجارى ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر والتى يتأهل الفائز منها لمواجهة الإتحاد السكندرى فى دور نصف النهائى من البطولة . كان مصر المقاصة قد فاز في مواجهتيه الوديتان اللذان أقيما في معسكر الفريق المغلق بالإسكندرية ، أمام حرس الحدود وفاز بها الفريق بهدف مقابل للاشئ أحرزه ميدو جابر ، ومباراة ثانية خسرها أمام الرجاء المطروحى بثلاثة أهداف مقابل هدف وحرص فيها الجهاز الفنى تجربة عدد كبير من اللاعبين الصاعدين والشباب لمشاهدتهم على الطبيعة بالإضافة للعناصر الأساسية للإطمئنان على الجميع قبل خوض معترك الدورى الممتاز المقرر له الثامن عشر من سبتمبر المقبل .

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