شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يرضح لباهر المحمدي ويعدل عقد المليون جنية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وعد مسئولى النادى الاسماعيلى باهر المحمدى لاعب الفريق برفع عقده ، وذلك فى محاولة لإحتواء غضب اللاعب الدولى الذى يتقاضى مليون جنيه فقط، لاسيما بعد التعاقدات الجديدة التى أبرمها النادى وكانت سبباً فى غضب اللاعب لعدم تقديره مادياً .

ووعد مسئولى الاسماعيلى ، باهر المحمدى برفع عقده ووضعه ضمن عقود الفئة الاولى بالفريق لاسيما أنه اللاعب الدولى الوحيد داخل صفوف الدراويش .

ويرتبط المحمدى بتعاقد مع الإسماعيلى يمتد حتى نهاية 2023 بعدما قام الموسم الماضى بتمديد تعاقده مع الدراويش لمدة خمسة مواسم كاملة ، وشارك المحمدى مؤخراً مع منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت بالقاهرة .

وكان الإسماعيلى قد رفض عروضاً خليجية للتعاقد مع المحمدى خوفاً من ثورة الغضب الجماهيرى لاسيما بعد رحيل الثنائى محمود متولى للأهلى ومحمد عواد للزمالك.