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شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يرضح لباهر المحمدي ويعدل عقد المليون جنية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووعد مسئولى الاسماعيلى ، باهر المحمدى برفع عقده ووضعه ضمن عقود الفئة الاولى بالفريق لاسيما أنه اللاعب الدولى الوحيد داخل صفوف الدراويش .
ويرتبط المحمدى بتعاقد مع الإسماعيلى يمتد حتى نهاية 2023 بعدما قام الموسم الماضى بتمديد تعاقده مع الدراويش لمدة خمسة مواسم كاملة ، وشارك المحمدى مؤخراً مع منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت بالقاهرة .
وكان الإسماعيلى قد رفض عروضاً خليجية للتعاقد مع المحمدى خوفاً من ثورة الغضب الجماهيرى لاسيما بعد رحيل الثنائى محمود متولى للأهلى ومحمد عواد للزمالك.
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