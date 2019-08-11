موعد مباراة الاهلي واطلع بره اليوم الأحد 11-8-2019 والقنوات الناقلة...

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الاهلي واطلع بره



موعد موعد مباراة الاهلي واطلع بره اليوم الأحد 11-8-2019 ، حيث يواجه اليوم النادي الأحمر نظيره السوداني "اطلع بره" في ضربة البداية بالبطولة الافريقية في الثامنة مساء اليوم وضمت قائمة الأهلي في مواجهة اطلع برا كلا من محمد الشناوي وعلى لطفي ومحمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد ازارو وصالح جمعة وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وعلى معلول وأحمد الشيخ وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني

موعد مباراة الاهلي واطلع بره



موعد مباراة الاهلي واطلع بره، اليوم الأحد 11-8-2019 ، استبعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي مروان محسن مهاجم الفريق من مواجهة اطلع برا السوداني بسبب عقد زفافه غدا في أحد فنادق منطقة التجمع الخامس ، واستبعد أيضا الثنائي شريف اكرامي ووليد سليمان لعدم اكتمال شفائهما وصلاح محسن بعد وفاه والده.

موعد مباراة الاهلي واطلع بره



موعد مباراة الاهلي واطلع بره، اليوم الأحد 11-8-2019 ، كشف مسئولو جهاز الكرة بالأهلي موقف رمضان صبحي صانع العاب الفريق من مواجهة أطلع برا السوداني المقرر اقامتها مساء بعد غدآ الأحد والتي تأتي ضمن مباريات الدور التمهيدي لبطولة دوري ابطال افريقيا بعد مغادرته المران الأخير مصابآ.

واكد الجهاز الطبي ان اللاعب تعرض لكدمة قوية في احد اصابع قدمه، بعد تدخل قوي من احد زملائه ليتم علاجه والتعامل مع الإصابة وهو الأمر الذي استجاب له اللاعب، ليصبح جاهزا للمشاركة في مران اليوم ومن ثم في مباراة اطلع برا.

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موعد مباراة الاهلي واطلع بره

موعد مباراة الاهلي واطلع بره، اليوم الأحد 11-8-2019 ، وعلم "الخليج 365" أن استضافة النادي الأهلي، لبعثة فريق أطلع برة الجنوب سوداني ستكلف الخزينة الحمراء قرابة 700 ألف جنيه، وهو ما يعادل نصف القيمة المادية حال سفر بعثة القلعة الحمراء إلى السودان لخوض إحدى المواجهتين هناك، وبالتالى تسبب إقامة المباراتين فى مصر توفير 700 ألف جنيه كاملة على الخزينة الحمراء. موعد مباراة الاهلي واطلع بره والقنوات الناقلة موعد مباراة الاهلي واطلع بره، حيث تذاع المواجهة عبر قناة أون سبورت الفضائية.

موعد مباراة الاهلي واطلع بره، اليوم الأحد 11-8-2019 ، وأستقر مسئولو الأهلي على استضافة الفريق السوداني لمدة 16 يوم بداية من موعد وصولهم يوم 9 أغسطس الجاري، وحتى موعد رحيلهم، خاصة وأن هذه هى رغبة بطل جنوب السودان الذي فضل إقامة المواجهتين في برج العرب عن إقامة المباراة الخاصة به في مدينة جوبا السودانية.