شكرا لقرائتكم اتحاد اليد : هدفنا تحقيق أفضل نتائج في مونديال مقدونيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد تحقيق الفوز على كندا بنتيجة 47 / 20 فى رابع مواجهات مصر بالمونديال ، أشاد عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ورئيس بعثة منتخب الناشئين فى كأس العالم المقام فى مقدونيا بلاعبى المنتخب.

ويستعد منتخب ناشئين كرة اليد لمواجهة المجر فى الثانية عشر والنصف ظهر غداً الاثنين فى ختام الدورالأول بالمونديال .

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وقال عبد الوهاب فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المنتخب فى الطريق إلى تحقيق الهدف، مشيرا إلى أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق الفوز على المجر فى ختام المجموعة لتسهيل مهمة دور الـ 16 .

فاز منتخب ناشئين اليد فى الجولة الماضية أول أمس الجمعة على تايوان بنتيجة 36 /25 عقب الخسارة من فرنسا بنتيجة 28 / 24 فى الجولة قبل الماضية بعد الفوز على السويد 32 / 29 فى ضربة البداية .

يقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.