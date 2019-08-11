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شكرا لقرائتكم كواليس غياب فرجاني ساسي عن الزمالك فى افتتاح دوري أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حصل الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، على فترة راحة سلبية ، وخرج من حسابات طارق يحيى، المدير الفنى المؤقت للفريق الأبيض، فى المباراة المقبلة أمام ديكاداها الصومالى، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ64 من منافسات دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على ستاد بتروسبورت.
حيث تواجد فى تونس، لقضاء إجازته مع أسرته عقب مشاركته مع منتخب نسور قرطاج فى كأس الأمم الإفريقية التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضي بجانب مشاركته مع الزمالك في ختام الدوري.
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