شكرا لقرائتكم كواليس غياب فرجاني ساسي عن الزمالك فى افتتاح دوري أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، على فترة راحة سلبية ، وخرج من حسابات طارق يحيى، المدير الفنى المؤقت للفريق الأبيض، فى المباراة المقبلة أمام ديكاداها الصومالى، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ64 من منافسات دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على ستاد بتروسبورت.

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حيث تواجد فى تونس، لقضاء إجازته مع أسرته عقب مشاركته مع منتخب نسور قرطاج فى كأس الأمم الإفريقية التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضي بجانب مشاركته مع الزمالك في ختام الدوري.

وغاب الدولى التونسى فرجانى ساسى، فى فترة مهمة من مباريات الزمالك عقب تعرضه لكسر فى الشظية خلال لقاء فريقه مع حسنية أغادير المغربى، بدور ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، ليخضع لعملية جراحية ومن بعدها فترة تأهيل، ليعود للمشاركة مع الأبيض بعد غياب 98 يومًا حيث كانت أول مبارياته عقب مشاركته مع منتخب تونس فى كأس الأمم الإفريقية أمام الجونة فى الجولة الثالثة والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، شارك ساسى مع الزمالك فى 40 مباراة بواقع 23 مباراة فى الدورى أحرز خلالهم 7 أهداف و11 مباراة فى الكونفدرالية أحرز خلالهم هدفين، و4 مباريات فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر ومباراة السوبر المصرى السعودى.