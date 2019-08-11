شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف راتب سمير عثمان في رئاسة لجنة الحكام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد أن أعلن اتحاد الكرة تعيينه رئيسا للجنة الحكام ، علمت "الخليج 365" حصول سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام الجديد، على راتب شهري قيمته 25 ألف جنيه، نظير رئاسته للجنة.

يأتي ذلك خلفًا لعصام عبد الفتاح، واتفق مسئولو الجبلاية مع سمير عثمان على ترك عمله في قناة الأهلي.