شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف راتب سمير عثمان في رئاسة لجنة الحكام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يأتي ذلك خلفًا لعصام عبد الفتاح، واتفق مسئولو الجبلاية مع سمير عثمان على ترك عمله في قناة الأهلي.
وكان بدأ سمير عثمان رئيس لجنة الحكام الجديد فى ترتيب أوراقه ودراسة الأسماء المرشحة لعضوية اللجنة والعمل معه خلال الفترة المقبلة.
ووضع رئيس لجنة الحكام الرئيسية عددا من الأسماء على رأس المرشحين وهم شريف صلاح وياسر عبد الرءوف وأيمن ديجيش وتامر درى مع أسماء أخرى فى اللجان الفنية للتحكيم جارى الاتفاق عليها .
وقال عثمان فور تولى المهمة أنه يسعى لعودة جو الاسرة التحكيمية مرة اخرى ، فمن يريد ان ينجح عليه بالبحث عن طرق نجاح من يعملون معه.
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