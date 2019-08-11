شكرا لقرائتكم الاهلي ضد اطلع بره .. تشكيل المارد الأحمر فى افتتاح دوري أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الاهلي واطلع بره يستهل فريق الأهلي فى الثامنة مساء اليوم رحلة استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ سنوات وتحديداً منذ عام 2013 عندما حصد المارد الأحمر اللقب على حساب فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، ووفقا لتدريبات الفريق الأخيرة استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي على تشكيل فريقه الذي يواجه نظيره اطلع بره السوداني مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب بالاسكندرية في المواجهة التي تأتي في ذهاب الدور التهميدي لبطولة دوري ابطال افريقيا.

التشكيل المتوقع للاهلي ضد اطلع برة ويعد التشكيل المتوقع للاهلي ضد اطلع برة مكون من :

حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع : ايمن اشرف،رامي ربيعه، علي معلول ومحمد هاني

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خط الوسط : عمرو السولية، حمدي فتحي، حسين الشحات ،رمضان صبحي، صالح جمعة

خط الهجوم : وليد ازارو





موعد مباراة الاهلي واطلع بره

ويلعب الاهلي مع اطلع بره بطل جنوب السودان بإستاد برج العرب في ذهاب الدور التهميدي للبطولة التى واجه الاهلي فيها سوء حظ واضح خلال السنوات الماضية حيث خسر من الوداد المغربي في نهائي 2017 ثم خسر نهائي 2018 أمام الترجي قبل أن يودّع نسخة 2019 من دور الثمانية بخسارة قاسية أمام صن داونز الجنوب افريقي حيث خسر بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا قبل أن يُحقق فوزاً هزيلاً بهدف نظيف في لقاء العودة ببرج العرب.