شكرا لقرائتكم الجبلاية : المجموعات المنتشرة لدوري القسم الثالث "مضروبة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح مسئولو اتحاد الكرة المصري، أن الشكل النهائي لمسابقة دورى القسم الثالث بالموسم الجديد، لن يكتمل فى الوقت الحالي بشكل نهائى لوجود تعديلات ستحدث على بعض المجموعات خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن مجموعات القسم الثالث لم يتم الانتهاء من تقسيمها بشكل نهائى، لأن اللجان الخاصة بالمسابقة لم تنته من تصوراتها الأخيرة، والمجموعات المنتشرة مؤخرا ليست صحيحة.

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وحدد اتحاد الكرة معايير وضوابط عند تقسيم المجموعات بالتأكيد علي الموقع الجغرافي للأندية، وكلف ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس الجبلاية، شوقى عبد الشافى رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، بوضع أسس وضوابط يتم من خلالها تقسيم المجموعات بعد نتائج دورة ملحق الترقي ، حيث سيصعد فقط 4 أندية للقسم الثاني ويتبقى 8 في الثالث ويتم توزيع المجموعات بعد ذلك ، مع التشديد على عدم وجود أندية منطقة موزعة علي أكثر من مجموعة.

ويتواجد ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس الجبلاية فى الأراضى السعودية بالوقت الحالي لأداء مناسك الحج، حيث سيعود الجمعة المقبل للإجتماع مع رئيس لجنة مسابقة القسم الثالث لحسم التصور النهائي للمسابقة.