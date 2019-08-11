شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يحدد موعد الإعلان عن المدرب الجديد للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن نجليه أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة، وأحمد مرتضى، عضو مجلس الإدارة السابق، عقدا أكثر من جلسة مع 6 مدربين من جنسيات مختلفة، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الموسم الجديد.

وأشار رئيس الزمالك، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، إلى أن نجليهسافرا إلى فرنسا وإيطاليا وألمانيا وصربيا والبرتغال وبلجيكا، لعقد سلسلة من الجلسات مع المديرين الفنيين المرشحين لقيادة الفريق وتم تسجيل جميع الجلسات.

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ووجه رئيس الزمالك الدعوة لنجوم الكرة بالزمالك، بالتواجد في مكتبه الثلاثاء المقبل، من أجل المشاركة في اختيار المدير الفنى الجديد للقلعة البيضاء خلال الموسم الحالي.

وأوضح منصور أنه سيتم عرض الفيديوهات الخاصة بجلسات أمير وأحمد مع المدربين الـ6، لاختيار الافضل لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد .

وكشف رئيس الزمالك أن نجليه اجتمعا مع فيريرا، المدير الفني الأسبق في البرتغال، ووافق على تدريب الفريق ولكن طلب التأجيل لشهر أكتوبر القادم.

وأشار «منصور»، بانه بعد جلسة الثلاثاء مع نجوم الكرة بالنادي، سيتم الإعلان عن المدير الفنى الجديد.