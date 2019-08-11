شكرا لقرائتكم الأهلي يواجه أطلع برة فى الإسكندرية ومروان محسن يحتفل بزفافه بالقاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقام اليوم عقد قران مروان محسن مهاجم الأهلى ومنتخب مصر، فى أحد فنادق القاهرة الشهيرة. وقرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي استبعاد مروان محسن من مواجهة أطلع برة الجنوب سوداني، الليلة فى ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا. موعد مباراة الاهلي واطلع بره

وتقام مباراة الاهلي واطلع بره بطل جنوب السودان بإستاد برج العرب في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، والتى واجه المارد الأحمر فيها سوء حظ واضح خلال السنوات الماضية حيث خسر النهائى مرتين متتاليتين الأولي أمام الوداد المغربي في نهائي 2017 ثم خسر نهائي 2018 أمام الترجي التونسي. وتقام مباراة الاهلي واطلع بره بطل جنوب السودان بإستاد برج العرب في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، والتى واجه المارد الأحمر فيها سوء حظ واضح خلال السنوات الماضية حيث خسر النهائى مرتين متتاليتين الأولي أمام الوداد المغربي في نهائي 2017 ثم خسر نهائي 2018 أمام الترجي التونسي. وأستمر سوء الحظ يواجه الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا بعدما ودّع نسخة 2019 من دور الثمانية بخسارة قاسية أمام صن داونز الجنوب افريقي حيث خسر بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا قبل أن يُحقق فوزاً هزيلاً بهدف نظيف في لقاء العودة ببرج العرب. Advertisements

الاهلي ضد اطلع بره ويستهل فريق الأهلي مساء اليوم الأحد رحلة استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ سنوات وتحديداً منذ عام 2013 عندما حصد المارد الأحمر اللقب على حساب فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، عندما يلتقي مع فريق اطلع بره المغمور الذى لا يمتلك سجلا حافلا فى الكرة الأفريقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يواجه أطلع برة فى الإسكندرية ومروان محسن يحتفل بزفافه بالقاهرة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.