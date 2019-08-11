شكرا لقرائتكم هكذا علق ديسابر على فوز بيراميدز في الكونفدرالية : not perfect... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الفرنسي ديسابر على تحقيق فريق بيراميدز الفوز على نظيره إيتوال دو كونغو بنتيجة 4 / 1 ، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الافريقية).

وكتب ديسابر المدير الفني لبيراميدز عبر حسابه الشخصي رسالة قال فيها : "المواجهة الأولى، كل شيء ليس مثاليا ولكننا نمضي قدما".

كان ديسابر أكد فى تصريحات صحفية عقب مباراة بيراميدز، أن فريقه لا يزال فى المراحل الأولي من الاعداد، والفترة القادمة ستشهد انسجام أكثر بين اللاعبين مما يترتب عليه تحسن الأداء.

واقترب بيراميدز من التأهل لدور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، خلال مشاركته التاريخية الأولي، بعد تحقيق فوز عريض على بطل الكونغو حيث يحتاج الأخير للفوز بثلاثية نظيفة على أرضه للتأهل وهو ما يصعب تحقيقه فى ظل الفوارق الفنية التى ظهرت بين الفريقين خلال مباراة الذهاب منذ ساعات باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

موعد مباراة الاهلي وبيراميدز

ويستعد بيراميدز لمواجهة النادي الأهلي، يوم 17 أغسطس الجاري فى كأس مصر، وأكد المدرب الفرنسي لبيراميدز، أن المباراة ستكون فى غاية القوة، وهو لا يشغل تفكيره فى الوقت الحالي بأى شيء سوى مواجهة المارد الأحمر.