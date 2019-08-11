شكرا لقرائتكم العيد فرحة .. الزمالك يصرف منحة خاصة للعاملين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بصرف منحة خاصة لكافة الموظفين والعاملين داخل النادى، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. Advertisements وقامت اللجنة النقابية بنادي الزمالك، بتوجيه الشكر لمجلس إدارة القلعة البيضاء، بسبب الحرص الدائم على صرف منحة العيد للعاملين، سواء فى عيد الفطر أو عيد الأضحى. العيد فرحة داخل الزمالك

ويشهد مقر نادي الزمالك، فى الوقت الحالي، توافد أعداد كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية على مقر القلعة البيضاء، فى ميت عقبة، لقضاء عيد الأضحى المباراة داخل النادى، بصحبة الأهل والأصدقاء بعدما أنهى مجلس الإدارة كافة التجهيزات الخاصة باستقبال الأعضاء خلال أيام العيد.

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