شكرا لقرائتكم جوكر الإسماعيلي يودع حياة العزوبية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل باهر المحمدى لاعب النادى الإسماعيلى والمنتخب الوطني بخطوبته يوم الأربعاء المقبل. ويلقب باهر المحمدي بالجوكر داخل صفوف الإسماعيلي، نظرا لقدرته على اللعب فى العديد من المراكز داخل المستطيل الأخضر. Advertisements وترتبط عروسة باهر المحمدي بصلة قرابة مع طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق ونجم الاهلى ومنتخب مصر السابق، حيث يعد زوج خالة العروسة. ودخل باهر المحمدى دائرة اهتمام أكثر من نادي خلال الميركاتو الصيفي الحالي على رأسهم الأهلي والزمالك لكن رفض النادي الإسماعيلى رحيله خاصة أن اللاعب مرتبط مع الدراويش بعقد يمتد لنهاية موسم 2023 حيث قام الموسم الماضى بتمديد عقده لمدة 5 مواسم قادمة.

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