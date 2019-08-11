شكرا لقرائتكم تأشيرة همام وصلت .. صانع ألعاب الدراويش العراقى فى طريقة للإسماعيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استخرج مسئولو النادى الإسماعيلى تأشيرة، دخول مصر للعراقى همام طارق صانع ألعاب الفريق الجديد، ليتمكن من الحضور إلى الإسماعيلية خلال الساعات القادمة والانتظام فى التدريبات الجماعية.

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ويترقب صانع ألعاب الإسماعيلي، العراقى الجنسية الحصول على تصريح العمل الخاص به ليتواجد بعدها فى مدينة الإسماعيلية ويبدأ الاستعداد مع فريقه لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وشهد الميركاتو الصيفي الحالي، نجاح مجلس إدارة النادي الإسماعيلى في تدعيم صفوف الدراويش ببعض الصفقات على رأسها صانع الألعاب العراقى همام طارق الملقب بـ"ميسى العراق"، بعد مفاوضات مكثفة بناءا على توصية من الجهاز الفنى بعد إعجابه بقدرات وإمكانيات اللاعب الذى تواجد في صفوف العديد من الأندية العربية على رأسها القوة الجوية العراقي وأهلي دبي والظفرة فى الإمارات والاستقلال الإيرانى، بخلاف مشاركته مع منتخب بلاده فى أكثر من 50 مباراة دولية.