ثنائي وادي دجلة يحصد لقب بطولة جروث بوينت المفتوحة للاسكواش...

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جدة - عمرو شويل حقق يوسف إبراهيم ومنة حامد، ثنائي وادي دجلة، المركز الأول ولقب بطولة جروث بوينت المفتوحة للاسكواش بمدينة كيب تاون فى جنوب أفريقيا. وحقق يوسف إبراهيم المركز الأول بمنافسات الرجال على حساب الفرنسي لوكاس سيرم بعد حسم المباراة النهائية بثلاث أشواط نظيفة وجاءت النتائج كالتالي: 11-6 و 11-7 و 11-6. Advertisements

يوسف إبراهيم ومنة حامد فيما نجحت منة حامد فى التتويج بلقب السيدات بعد الفوز على ميلاني لوو بطلة جنوب أفريقيا في المباراة النهائية بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائجها كالتالي: 11-3 و 11-5 و 11-2 . ويعد يوسف إبراهيم من المواهب الشابة فى عالم الاسكواش ونجح فى حصد لقب أفضل موهبة صاعدة في الاسكواش على مستوي العالم، بعد تتويجه بالجائزة في حفل ختام الموسم الماضي برعاية رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش.

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