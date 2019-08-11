شكرا لقرائتكم لجنة القيم بالجبلاية تتمسك بمعاقبة حكام أزمة عصام عبد الفتاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل باءت محاولات الحكام المحالين للتحقيق من جانب لجنة الحكام لدي لجنة القيم التابعة لاتحاد الكرة، بالتصالح مع عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الأسبق، بالفشل بعدما رفضت لجنة القيم الاكتفاء بالاعتذار لغلق الملف وحفظ التحقيقات الجارية الآن.

وشهدت الساعات الماضية، اقتراح من جانب الحكام الذين تمت إحالتهم للتحقيق بتقديم اعتذار عن إساءاتهم للجنة السابقة برئاسة عصام عبد الفتاح، ويتم غلق القضية لكن لجنة القيم رفضت هذا المقترح وتمسكت باستمرار التحقيقات عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

Advertisements

وعقب عيد الأضحي المبارك ستباشر التحقيقات من جانب لجنة القيم بالجبلاية بحضور ثلاثة حكام لم يخضعوا للتحقيقات التى اقيمت يوم الأربعاء الماضى وهم إكرامي سالم وأحمد مقبل وعدلى إبراهيم.

وشهدت التحقيقات السابقة استماع لجنة القيم لأقوال العديد من الحكام فى أزمة الإساءة للجنة الحكام السابقة برئاسة عصام عبد الفتاح حيث أدلى كلا من محمد صابر ومحمد إبراهيم وأسامة إسماعيل وأحمد نظير وسيد محمد وصالح سلامة، بأقوالهم يوم الأربعاء الماضى، فيما يخص هجومهم على لجنة الحكام السابقة عبر الفيسبوك رغم صدور قرار بمنع مناقشة أى أمور تخص اللجنة فى العلن والقيام بذلك داخل الغرف المغلقة فقط.