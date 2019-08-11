شكرا لقرائتكم الجبلاية تحدد ضوابط دوري القسم الثالث الخميس المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدد لجنة مسابقات القسم الثالث للدوري المصري باتحاد الكرة، اجتماعا هاما يوم الخميس المقبل لتحديد ضوابط ومعايير تقسيم مجموعات القسم الثالث.
ولم يتحدد حتى الآن كيفية تقسيم مجموعات أندية دوري القسم الثالث، حيث سيتم وضع العديد من الاعتبارات عند وضع التصور النهائي في مقدمتها التوزيع الجغرافي للأندية، فى إطار سعي اتحاد الكرة لتحقيق العدالة والشفافية بين كافة الأندية، المشاركة فى البطولة كما سيتم اللجوء لنتائج دوري ملحق الترقي ليتم تسكين الأندية التي لم يحالفها التوفيق للصعود للقسم التاني والبالغة ٨ أندية، وتوزيعها علي كافة المجموعات.
وشهدت الساعات الأخيرة إعلان اتحاد الكرة المصري، الشكل النهائي لمسابقة دوري القسم الثاني بالموسم الجديد، والكشف عن آلية صعود 4 أندية خلال دورة تقام من دور واحد فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبلاية تحدد ضوابط دوري القسم الثالث الخميس المقبل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.