موعد مباراة الأهلي ضد فريق أطلع بره اليوم والقناة الناقلة للمباراة وتشكيل الأهلي في المباراة

يستهل الأهلي اليوم مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بمباراة فريق أطلع بره بطل جنوب السودان، ويسعى الأهلي للفوز لتكون انطلاقه قويه في البطولة الإفريقية دوري أبطال إفريقيا، البطولة المستعصية على الأهلي منذ سنوات، وأستعد مارتن لا سارتي للمباراة وجهز كافة أسلحة الأهلي الهجومية لحسم المباراة منذ الدقائق الأولى.

تقام مباراة الأهلي وفريق أطلع بره بطل جنوب السودان في استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري يقدر ب10000 مشجع، سمح الأمن بدخولهم، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وفريق أطلع بره

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة ملعب المباراة الأهلي*أطلع بره الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية قناة أون سبورت برج العرب

قائمة الأهلي للمباراة

ضم المدير الفني للنادي الأهلي مارتن لا سارتي 22 لاعباً لمباراة الفريق مع أطلع بره وهم”محمد الشناوي،علي لطفي،محمود وحيد،محمود متولي، رامي ربيعه، ياسر إبراهيم،رمضان صبحي،حمدي فتحي، وليد أزارو، صالح جمعه، أيمن أشرف، حسين الشحات، اليو ديانج، عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه، علي معلول، أحمد الشيخ، أحمد فتحي، حسام عاشور، جونيور أجاي، جيرالدو، محمد هاني.

التشكيل المتوقع للأهلي اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم.

خط الوسط: اليو ديانج، عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه،رمضان صبحي،جيرالدو.

خط الهجوم: وليد أزارو.

ماذا يريد الأهلي من مباراة أطلع بره.

يريد الأهلي من مباراة أطلع بره اليوم أن يفوز بالمباراة، وأن يرسل رسالة لجميع الفرق الإفريقية، أن المارد الأحمر عازم على الفوز باللقب الإفريقي هذا العام.