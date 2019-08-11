صورة.. حكاية "عناق" صلاح لطفل ينزف من أجل لفت انتباه "ملك مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

لفتة طيبة قام بها محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مع طفل تعرض لإصابة قوية في "الأنف" بسبب محاولته للفت أنظار "ملك مصر".

وكانت صورة قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لمحمد صلاح، مع طفل والدماء تُلطخ أنفه.

وتناول البعض الصورة أن صلاح قام بمواساة الطفل والتقاط صورة تذكارية معه لدعمه بعدما قام بعض مشجعي مانشستر سيتي بالاعتداء عليه.

Advertisements

لكن القصة الحقيقية، أن محمد صلاح، اثناء قيادته لسيارته، شاهد الطفل يصطدم بأحد الأعمدة، وهو يركض خلف بجوار السيارة أملا في لفت انتباه صلاح.

وتوقف صلاح، وعاد لكي يطمئن على الطفل وشقيقه، والتقط معهما صورة تذكارية.

والد الطفل من خلال حسابه على "تويتر" قام بشكر محمد صلاح على ما قام به، وحرصه على الاطمئنان على الطفلين وعناقهما والتقاط الصور التذكارية معهم.

وكتب والد الطفل "شكرا لك على عودتك للاطمئنان على ابنائي بعد ما حدث، طفلي يُحبك كثيرا، ونسى آلام الإصابة بعدما قمت بالعودة وعانقتهما".