محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي: استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي بشكل كبير، على تشكيل الفريق لمباراة اطلع برة، بطل جنوب السودان. ويستضيف ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية مباراة الأهلي واطلع برة في ذهاب دور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع: حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – رامي ربيعة – محمد هاني. خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي. ثلاثي خلف المهاجم: رمضان صبحي – صالح جمعة – حسين الشحات. خط الهجوم: وليد أزارو.

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كانت هذه تفاصيل خبر غياب الصفقات الجديدة.. لاسارتي يستقر على تشكيل الأهلي لمباراة اطلع برة بدوري أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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