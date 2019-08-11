رياضة | مفاجأة.. تعرف على سر تأجيل صفقة ريال مدريد السادسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. تعرف على سر تأجيل صفقة ريال مدريد السادسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد الإسبانى من الممكن أن يؤجل التعاقد مع دونى فان دى بيك لاعب وسط أياكس آمستردام الهولندي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادى ريال مدريد الإسبانى يعانى من شبح التأجيل فى الميركاتو الحالى بعد التفكير فى تأجيل التعاقد مع لاعب الوسط الهولندى إلى الصيف القادم أو الإنتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت الصحيفة أن قرار التأجيل سيكون بسبب رغبة ريال مدريد فى التخلص من عدد كبير من لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة.