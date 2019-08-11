رياضة | خاص.. كواليس جلسة باهر المحمدي مع مسئولي الإسماعيلي "ليلة العيد"

حصل الخليج 365 الرياضي على كواليس جلسة باهر المحمدى لاعب الفريق الأول بالنادى الإسماعيلى مع تامر موسى عضو مجلس الإدارة بحضور محمد خلف مدير التسويق والتعاقدات يوم أمس السبت “ليلة العيد”.

وقد تم استدعاء المحمدى على خلفية ما انتشر فى الساعات الماضية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى بشعور اللاعب بالغضب وعدم تقديره ورفض إعارته خليجيا رغم التزامه خلال الموسم المنصرم وانضمامه لمنتخب مصر.

موسى وخلف تحدثا للمحمدى بأنه احد العناصر الرئيسية والهامة بفرقة الدراويش وتقديره واجب على إدارة النادى تقديرا لمجهوده داخل الفريق.

المحمدى أبلغ موسى وخلف انه اللاعب الدولى الوحيد بالفريق ولابد ان يتم معاملته كفئة أولى كما هو متبع من قبل داخل النادى والأندية الأخرى.

الجلسة انتهت بحصول باهر المحمدى على وعد بالجلوس مرة أخرى مع رئيس النادى من أجل تعديل مدة تعاقده وزيادة القيمة المالية له.