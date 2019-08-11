رياضة | هزائم وإخفاقات "عكننت" على جماهير "القطبين" في الأعياد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هزائم وإخفاقات "عكننت" على جماهير "القطبين" في الأعياد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت السنوات الماضية بالكرة المصرية العديد من الانكسارات والهزائم للقطبين الأهلي والزمالك خلال الأعياد، سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى المباراة في مختلف البطولات المحلية والإفريقية.

وتزامنًا مع احتفال المصريين بـ"عيد الأضحى" نستعرض في هذا التقرير أبرز "هزائم" الأهلي والزمالك في الأعياد:-

1- الزمالك:

- خسر الفريق الكروي بنادي الزمالك أمام نظيره حرس الحدود في 20 يناير 2005 الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث فاز الفريق العسكري بهدف دون رد سجله نجمه عبد الحميد بسيوني.

- في 30 ديسمبر عام 2006 الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك خسر الزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي بهدفين مقابل هدف في الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2006/2007.

- قاد أحمد شعبان نجم بتروجيت فريقه للفوز علي الزمالك بهدف من تسديدة صاروخية وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين في مسابقة الدوري الممتاز في 19 ديسمبر 2007 خلال عيد الأضحي المبارك.

- في 18 ديسمبر 2008 عاد حرس الحدود ليمارس هوايته في "العكننة" علي الجماهير البيضاء في العيد حيث تغلب علي الزمالك في عيد الأضحى ،ضمن منافسات الدوري بهدف دون رد سجله أحمد عبد الغني.

- في 22 سبتمبر 2009 خسر الزمالك أمام نظيره الإسماعيلي بهدف "عمرو السولية" في الدوري الممتاز، وذلك تزامنا مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

- أفسد فريق غزل المحلة فرحة الزمالكاوية بالعيد وذلك بعدما فاز الفلاحين علي الأبيض بهدف دون رد لـ"محمد العتراوي" في وقفة عيد الأضحي المبارك في 25 نوفمبر 2009.

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- حقق فريق اتحاد الشرطة فوزين علي الزمالك خلال الأعياد، الانتصار الأول كان نوفمبر 2009 وفي ثالث أيام عيد الاضحي المبارك وفاز الفريق الشرطي 2-0 لـ"بوبا منساه و أحمد دويدار"، قبل أن يكرر الشرطة فوزه مجددًا في ثالث أيام العيد أيضا ولكن عام 2011 بالدوري وفاز 2-1.

- سقط الفريق الكروي بنادي الزمالك علي ملعبه ووسط جمهوره أمام مازيمبي الكونغولي خلال عيد الفطر عام 2012 في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 2-1.

- نجح مؤمن زكريا في قيادة الفريق الكروي بالنادي الأهلي للفوز علي الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما بالدوري الممتاز 21 يوليو 2015 الموافق رابع أيام عيد الفطر لمبارك.

- تلقي فريق الزمالك إلي خسارة مدوية أمام النجم الساحلي التونسي بنتيجة 5/1 في المباراة التي جرت بينهما في مدينة "سوسة" التونسية في رابع أيام عيد الأضحى المبارك عام 2015.

- في 25 يونيو 2017 خسر الزمالك أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري بهدفين دون رد في لقاء دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وتزامن موعد المباراة مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

2- الأهلي

- في موسم 1980-1981 تلقي الأهلي هزيمة مفاجئة أمام الاتحاد السكندري بهدف دون رد في لقاء الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، سجله اللاعب "عادل البابلي".

- خسر الأهلي أمام نظيره المصري بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس مصر عام 1998.

- في 23 من يونيو عام 1991 في فترة أعياد الأضحى ، خسر الأهلي أمام غريمه الزمالك بنتيجة 2-0 في لقاء الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز موسم 1991-1990 سجل الهدفين "أيمن منصور – مصطفي إبراهيم".

- - في عام 2015، وخلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، خسر الأهلي أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي على ملعبه بهدف نظيف في مباراة ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية.