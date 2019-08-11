رياضة | عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن أزمة كهربا والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن أزمة كهربا والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللواء ثروت سويلم والقائم بأعمال الجبلاية بشكل مؤقت، على منح الزمالك أحقية استبدال اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق السابق، بأي لاعب آخر قبل نهاية الانتقالات الجارية.

وكانت الجبلاية أعلنت أنه من حق كل نادي استبدال 5 لاعبين من قائمته التي تضم 30 لاعبا، في موعد أقصاه 31 أغسطس الحالي.

واستفسر الزمالك، عن إمكانية استبدال كهربا عقب هروبه وصعوبة عودته، قبل إغلاق باب القيد لعدم خسارة لاعب بالقائمة المحلية والإفريقية.

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كهربا، كان أعلن تمرده ورحل إلى صفوف أفيس البرتغالي، مؤكدا أن عقده مع الزمالك باطل، لعدم استيفاءه على شروط التوثيق، حيث لم يتم توثيق تجديده خلال الثلاثة أشهر المتاحة.

وتقدم أفيس البرتغالي بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الجبلاية والزمالك، لعدم إرسالهم بطاقة اللاعب الدولية، مطالبين بخروج بطاقة مؤقتة لحين فض النزاع، للتمكن من قيده بالموسم الجديد.