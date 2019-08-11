رياضة | خاص.. 100 مليون جنيه تجبر أجايي على البقاء في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. 100 مليون جنيه تجبر أجايي على البقاء في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، فكرة التنازل عن النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" من مصدر خاص بالنادي، أن مجلس الإدارة يطمح في الحصول على مبلغ 6 ملايين دولار أي ما يعادل 100 مليون جنيه مصري تقريبا، من وراء بيع اللاعب نهائيا، أو مليون ونصف المليون دولار في حالة الإعارة، وهو مالم يتوفر بالعروض الأخيرة.

وأضاف المصدر، أن مجلس الإدارة يرغب في تحقيق أكبر مكسب مادي من وراء اللاعب، من أجل التعاقد مع مهاجم أفريقي مميز يساعد في حل مشاكل الناحية الهجومية بالموسم الجديد.

وخرج أجايي، من حسابات الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، بشكا تدريجي خلال المرحلة الماضية، حيث بات يفكر اللاعب في جلب العروض الخارجية من أجل الرحيل بالصيف الجاري.