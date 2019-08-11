اونلاين | streem مشاهدة مباراة الاهلي اليوم Yalla shoot الاهلي ضد اطلع بره بدون تقطيع (منقولة عبر قناة On Sport)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر streem مشاهدة مباراة الاهلي اليوم Yalla shoot الاهلي ضد اطلع بره بدون تقطيع (منقولة عبر قناة On Sport) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الأهلي واطلع بره بث مباشر Kora Star، للاستمتاع عبر كورة أون لاين، حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة وخاصة محبي الكرة المصرية، صوب ستاد “برج العرب” بالإسكندرية، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين المارد الأحمر ونظيره اطلع بره، ضمن ذهاب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق المبارة بينهما في تمام الثامنة مساء الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT، لمشاهدة مباراة الأهلي واطلع بره حصريًا عبر KORA GOAL.

ومن المتوقع أن يبدأ لاسارتي المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

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في الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمد هاني

في الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، رمضان صبحي، وليد سليمان، حسين الشحات

في الهجوم: وليد أزارو.

ويستهل الأهلي مشواره ببطولة دوري أبطال أفريقيا أمام اطلع بره بطل جنوب السودان، في اختبار جديد للمارد الأحمر تحت قيادة المدرب الأوروجواياني مارتن لاسارتي، شاهد المباراة بث مباشر كورة اون لاين kora online.

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي واطلع بره بث مباشر kora live، ويذكر أن المارد الأحمر ودع منافسات دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة في الموسم الماضي من الدور ربع النهائي أمام صن داونز بنتيجة 5/1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.