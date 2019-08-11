اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلي واطلع بره بث مباشر اليوم Ahly في دوري ابطال افريقيا (تغطية مباشرة)

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تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية اليوم الأحد 11 أغسطس 2019 إلى ستاد برج العرب بالأسكندرية في تمام الثامنة مساءً لمتابعة مباراة الأهلي واطلع بره في مهمة استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة منذ 2013 والذي سيواجهه مرة أخرى في مباراة العودة أحد أيام 23 و24 و25 من أغسطس في مصر.

واتفق مع بطل جنوب السودان على إقامة مباراتي الذهاب والعودة في مصر. تمكن الأهلي من حسم لقب الدوري المصري للمرة 41 في تاريخه بتصدره لجدول الدوري المصري برصيد 77 نقطة.

من المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

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الدفاع : علي معلول وأيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط : عمرو السولية وحسام عاشور وحسين الشحات

الهجوم : رمضان صبحي ووليد سليمان ووليد أزارو

ستقوم قناة BeIN SPORTS HD AR ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الأهلي واطلع بره عبر موقع الخليج 365 الرياضي وbeIN SPORTS HD AR.