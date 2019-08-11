- 1/3
- 2/3
- 3/3
الان تتابع أندية أوروبا تهنئ المسلمين بعيد الأضحى والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
بعثت معظم أندية الصفوة في القارة الأوروبية برسالة تهنئة لجماهيرها العربية والمسلمة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
واعتادت هذه الأندية على تهنئة جمهورها بالمناسبات الدينية، خصوصاً بعد دخولها للعالم العربي، بإنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها تتحدث اللغة العربية، للوصول أكثر لجمهورها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي ما يلي أبرز تغريدات هذه الأندية بمناسبة عيد الأضحى المبارك:
تهنئة نادي إنتر
كانت هذه تفاصيل خبر أندية أوروبا تهنئ المسلمين بعيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.