أندية أوروبا تهنئ المسلمين بعيد الأضحى

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

بعثت معظم أندية الصفوة في القارة الأوروبية برسالة تهنئة لجماهيرها العربية والمسلمة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

واعتادت هذه الأندية على تهنئة جمهورها بالمناسبات الدينية، خصوصاً بعد دخولها للعالم العربي، بإنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها تتحدث اللغة العربية، للوصول أكثر لجمهورها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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وفي ما يلي أبرز تغريدات هذه الأندية بمناسبة عيد الأضحى المبارك:

تهنئة نادي إنتر