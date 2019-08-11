شكرا لقرائتكم مختار مختار يحذر لاعبى الإنتاج الحربى من تناول لحوم عيد الأضحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار لاعبيه فى الإفراط بتناول اللحوم خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الجهاز الفنى أن سيتم فرض غرامات على لاعبيه ،حال ثبوت تعرضهم لزيادة فى الوزن وهو ما يؤثر على ليقاتهم البدنية بشكل كبير.

ومن المقرر أن يخضع اللاعبين لقياسات وزن عقب العيد للوقوف على مدى التزامهم بالتعليمات.

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وخاض الإنتاج الحربى معسكرًا مغلقًا بشرم الشيخ ثم عاد للقاهرة ليواجه نظيره خورفكان شارقة الإماراتى ويفوز عليه وديًا بهدفين مقابل هدف ، ثم واجه عجمان الاماراتى وفاز عليه بهدفين مقابل هدف ثم واجه المصرى البورسعيدى وفاز عليه بخماسية مقابل هدف .

ومنح مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبى فريقه أجازة 4 أيام للاحتفال بعيد الاضحى المبارك مع أسرهم على أن يستأنف الفريق تدريباته الاربعاء المقبل على ستاد المصانع الحربية .