شكرا لقرائتكم الزمالك يعقد جلسة مع هذا الرباعى لتعديل عقودهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مسئولو الزمالك، جلسات خلال الفترة المقبلة مع الرباعى محمود جنش وطارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة لاعبى الفريق الأبيض، من أجل تعديل عقودهم وتمديدها بشكل رسمى، بعد الاستقرار على تقديرهم بالصورة الجيدة بعد الأداء الذى قدموه مع الفريق الأبيض فى الموسم المنقضى ومساهمتهم فى الحصول على لقب الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخ النادى الأبيض.

وفضل مسئولو الزمالك، تأجيل الجلسات مع الرباعى لحين الانتهاء من ملف المدير الفنى الأجنبى الذى سيتولى قيادة الفريق فى الموسم الجديد، خاصة إنه تم وعد الرباعى من قبل مرتضى منصور رئيس النادى بأنهم سيحصلون على رواتب جيدة فى الموسم المقبل تقديراً للمجهودات التى قاموا بها مع الفريق الأبيض فى الموسم المنقضى ووفقاً لمصدر داخل نادى الزمالك إن تعديل عقود الرباعى سيكلف خزينة القلعة البيضاء ما يقرب من 40 مليون جنيه سيتم صرف مقدمات عقود لهم من تلك القيمة المالية على إن يتم توزيع باقى المستحقات على مدار الموسم على هيئة رواتب شهرية وفقا للنظام المتبع داخل القلعة البيضاء منذ الموسم الماضى.