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رئيس برشلونة يتدخل لحسم صفقة نيمار

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جدة - عمرو شويل برشلونة- الخليج 365:

مع غيابه عن مباراة فريقه الأولى في الدوري الفرنسي، أصبح رحيل النجم البرازيلي نيمار عن صفوف سان جيرمان أمراً وشيكاً، لكن وجهته تبقى أمراً محيراً.

أكد المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو، أن المهاجم البرازيلي نيمار لن يشارك في أول مباراة للفريق في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أمام نيم الأحد، ما يأتي في ظل إحراز تقدم في مفاوضات رحيله لكن دون التوصل بعد لاتفاق.

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وقال ليوناردو في اجتماع غير رسمي مع الصحافيين لم يقدم فيه أي أدلة ملموسة حول المفاوضات: ” شهدت المحادثات تقدماً.. وسنرى ماذا سيحدث.. نحن جميعاً بحاجة إلى تحديد المستقبل”.

ويسعى برشلونة لحسم صفقة نيمار في أقرب وقت ممكن، خوفاً من التدخل الذي قامه به مؤخراً، وخطفه للنجم البرازيلي قبل غلق السوق.

وأشارت مصادر إيه إس بي إن أن رئيس “البلوغرانا” جوسيب ماريا بارتوميو سيتدخل في الصفقة، مثلما فعل مع الهولندي دي يونغ، من أجل حسم المفاوضات لصالح فريقه سريعاً.

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