شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يكشف موعد إقامة حفل أفضل لاعب وتسليم درع الدورى للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة،عن إقامة حفل الأوسكار لأفضل لاعب عن الموسم المنقضى 2018 / 2019 إلي جانب تسليم الدرع للنادي الأهلي بصفته بطلا للدوري خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر أغسطس الجارى.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه تم الاتفاق مع النادي الاهلي علي اقامة الاحتفالية عقب مباراة الاياب أمام فريق اطلع بره بطل السودان في دوري ابطال افريقيا المقرر لها 19 اغسطس الجاري وسيتم تحديد الموعد النهائي لحفل الاوسكار الذي سيقام في أحد فنادق القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويشهد حفل الأوسكار أفضل لاعب تسليم درع الدوري إلي جانب جائزة لأفضل لاعب وناشيء وحارس مرمي وأفضل محترف ومدير فني وأفضل حكم الي جانب افضل إعلامي رياضي و أفضل معلق ، ولأول مرة في الدوري المصري جائزة لأفضل لاعب خلقا ويشارك في الاختيارات المديرين الفنيين الـ18 لأندية الدوري الممتاز إلي جانب كبار النقاد الرياضيين.