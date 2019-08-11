شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفع شعار "صنع فى مصر" مع منتخبات الكرة النسائية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اتحاد الكرة علي فكرة الغاء استقدام مدرب اجنبي لمنتخبات الكرة النسائية في الفترة المقبلة والبحث عن مدربين مصريين لتطوير اللعبة خلال الفترة القادمة. كان مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة ودينا الرفاعي عضو المجلس السابق والمشرف علي الكرة النسائية قد بداو في البحث عن مديرين فنيين أجانب للمتتخب الاول و الشباب لتطوير اللعبة قبل ان يتراجع مسئولو الجبلاية حاليا ويفضلون التعاقد مع مدرب مصري.

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