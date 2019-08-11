طارق يحيى يعزل نفسه عن ملف المدرب الأجنبى ويفكر فى مواجهة بطل الصومال...

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جدة - عمرو شويل استقر طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للزمالك على الانفصال تماماً فى الوقت الحالى عن ملف المدير الفنى الأجنبى فى القلعة البيضاء بعد اقتراب مسئولى النادى من التوصل لاتفاق حول استقدام الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى السابق لبيراميدز لقيادة الفريق الأبيض فى المرحلة المقبلة حيث يتفاوض معه مسئولى النادى حول تفاصيل عقده وفور التوصل لاتفاق نهائي حول بنود التعاقد سيتم استقدامه إلى القاهرة لتولى المهمة.
ومن جانبه قررر طارق يحيى عدم التفكير فى أي شئ حالياً سوى التحضير لمواجهة ديكاداها الصومالى والخروج بأفضل نتيجة من تلك المباراة خاصة إن مجلس الإدارة كلفه بمهمة محددة وهي قيادة الفريق الأبيض فى ضربة البداية الأفريقية ويرغب فى تقديم أفضل صورة خلالها.
ويلتقى الزمالك يوم الجمعة القادمة مع ديكاداها الصومالى، فى المباراة المقرر لها يوم الجمعة القادم، على استاد بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا.
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