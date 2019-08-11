قفشة يقود تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أطلع برة في دوري أبطال إفريقيا

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل الفريق لمواجهة إطلع بره بدوري أبطال إفريقيا اليوم الأحد. وكان الفريق اختتم تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، قبل التوجه إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق، استعدادا للمباراة المقرر لها مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي. ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون بكلا من:- حراسة المرمى :- محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع :- محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول. خط الوسط :- حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي قفشة. خط الهجوم :- رمضان صبحي – حسين الشحات – وليد أزارو.

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