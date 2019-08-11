رياضة | أبرزها السوبر الأوروبي ودوري أبطال إفريقيا.. مواجهات نارية تنتظر عشاق كرة القدم في عيد الأضحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزها السوبر الأوروبي ودوري أبطال إفريقيا.. مواجهات نارية تنتظر عشاق كرة القدم في عيد الأضحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر عشاق الساحرة المستديرة العديد من المواجهات النارية خلال أيام عيد الأضحى المبارك سواء بالنسبة للأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، أو في الدوريات الأوروبية، بالإضافة للمواجهات الودية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم المباريات خلال أيام عيد الأضحي المبارك:-

-11 أغسطس 2019 (أول أيام العيد):

•الأهلي VS إطلع برة (دوري أبطال إفريقيا) – ملعب برج العرب

Advertisements

•أرسنال VS نيوكاسل (الدوري الإنجليزي) – ملعب سانت جيمس بارك

•مانشستر يونايتد VS تشيلسي (الدوري الإنجليزي) – ملعب أولد ترافورد

•نيم أوليمبيك VS باريس سان جيرمان (الدوري الفرنسي) – ملعب بارك دي برينس

-14 أغسطس 2019 (رابع أيام العيد):

•ليفربول VS تشيلسي (كأس السوبر الأوروبي) – ملعب فودافون آرينا بـ"اسطنبول"