رياضة | تركي آل الشيخ: "ياعاصي مفيش نوم... لازم نقفل الصفقات في ٦ أيام"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: "ياعاصي مفيش نوم... لازم نقفل الصفقات في ٦ أيام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد معالي المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أن بناء أي فريق ليس سهلا.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بناء فريق ليس بسهل ... ربنا معنا ... ياعاصي مفيش نوم ... لازم نقفل الصفقات ف ٦ ايام".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ سبق وأن ترك حصته في نادي بيراميدز لسالم الشامسي من أجل شراء نادي في الدول الأوروبية ووقع إختياره على نادي ألمريا الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الاسباني.